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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Denizli'de konuştu:

23.03.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"CHP'ye oy verenlere sesleniyorum, yıllarca oy veren ve 42 yıl hizmet etmiş birisi olarak söylüyorum; bir metin imzalıyorlar 'Atatürk, laiklik' diyemiyorlar"

DENİZLİ (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6 muhalefet partisi liderinin imzaladığı mutabakat metnini eleştirerek, "CHP'ye oy verenlere sesleniyorum, yıllarca oy veren ve 42 yıl hizmet etmiş birisi olarak söylüyorum; bir metin imzalıyorlar 'Atatürk, laiklik' diyemiyorlar." ifadesini kullandı.

Denizli programı kapsamında Merkezefendi ilçesindeki bir otelde basın toplantısı düzenleyen İnce, ülkede iktidar partisi oylarının küçüldüğünü, ancak muhalefetin ise büyümediğini, kararsız oy oranının yüzde 25'e ulaştığını savundu.

Altı muhalefet partisi liderinin imzaladığı "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metni hakkında değerlendirmede bulunan İnce, şöyle konuştu:

"CHP'ye oy verenlere sesleniyorum, yıllarca oy veren ve 42 yıl hizmet etmiş birisi olarak söylüyorum; bir metin imzalıyorlar 'Atatürk, laiklik' diyemiyorlar. 'Tarikatlar, cemaatler eğitime karışamayacak' diyemiyorlar. Ali Babacan, Ergenekon ve Balyoz'u yeniden yargılayacakmış, onunla aynı masaya oturuyorlar. CHP'ye oy veren kardeşlerim, benim gittiğim gibi siz de gidin oradan, Atatürk'ün partisi burası ve Atatürkçüler burada. Onlar, Atatürk'ün adını kullanıyor. Bir şey olmaz onlardan, olsaydı ben kalırdım zaten."

Muharrem İnce, bir gazetecinin anketlerle ilgili değerlendirmesini sorması üzerine, anketlerin sonuçlarının inandırıcı olmadığını iddia etti.

Anketlerin kamuoyunun nabzını yansıtmadığını ileri süren İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah aşkına, elinizi vicdanınıza koyun. Ahmet Davutoğlu'ndan daha az oy olacağımı düşünüyor musunuz? Sokağa çıkalım, soralım. Temel Karamollaoğlu'ndan, Gültekin Uysal'dan daha az oy alacağımızı düşünüyor musunuz? Vicdanınıza sorun. Sokakta soralım, bir kişi 'az alacak' derse sizin dediklerinizi kabul edeceğim. Bir kişi bile demez. Anketler kamuoyunu etkilemek için ortaya atılmış işler."

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Muharrem İnce Memleket Partisi

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