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Memleket Partisi Sözcüsü Usluer, gündemi değerlendirdi:

18.01.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Öğretmenlerin ücretli, sözleşmeli, kadrolu, uzman, başöğretmen gibi sınıflara ayrılması, çalışma barışını bozar"

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, "Öğretmenlerin ücretli, sözleşmeli, kadrolu, uzman, başöğretmen gibi sınıflara ayrılması, çalışma barışını bozar." dedi.

Usluer, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirirken, bu hafta TBMM'de görüşülecek Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı'na değindi.

Söz konusu tasarının 3 maddeden oluştuğuna dikkati çeken Usluer, tasarıyla "adaylık kaldırma sınavı"ndan vazgeçildiğini söyledi.

Tasarıyla öğretmenlik mesleğinin, kariyer basamaklarına ayrıldığını vurgulayan Usluer, bunların ise "aday", "öğretmen", "uzman" ve "başöğretmen" şeklinde olduğunu dile getirdi.

Memleket Partili Usluer, şunları kaydetti:

"Yasa, eğitim öğretim tazminatında değişiklikler içeriyor. Mesleki dayanışma bozulacak. Öğretmenlerin ücretli, sözleşmeli, kadrolu, uzman, başöğretmen gibi sınıflara ayrılması, çalışma barışını bozar. Öğretmen veli ilişkileri olumsuz etkilenecek. Tek olumluluk 3600 ek gösterge gibi görünüyor. Ancak onun da yürürlüğe girme tarihi 15 Ocak 2023. Bu, bir seçim yatırımıdır. Yaklaşık 411 bin öğretmen için 5 bin lira kayıp demektir. Öğretmenlik mesleği kutsal bir meslektir. Mesleğin sorunları, gereksinimleri bellidir. Bunların, var olan sorunlar çerçevesinde çözülmesi, eğitimin kalitesini de yükseltecektir. Böyle yasa olmaz."

Tüm partileri, Memleket Partisinin "Siyasi Partilere Tasarruf Kampanyası"na katılmaya davet eden Usluer, "Siyasi partilere çağrımızdır. Gelin bu defa hazine yardımından vazgeçin. Bu parayı, yani 2 milyar lirayı almayacağınızı açıklayın. Bu parayla tam 2 milyon gencimize tablet, bilgisayar alalım, dağıtalım. Var mısınız?" diye konuştu.

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Öğretmen Memleket Partisi

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