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Memleketine dönemeyen üniversite öğrencilerine yemek yardımı

MUĞLA HABERLERİ  | 09.04.2020 17:17 | Son Güncelleme

-Menteşe Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra korona virüs nedeniyle memleketlerine gidemeyen üniversite öğrencilerine de yemek yardımında bulunuyor.Menteşe Belediyesi tarafından, Korona virüs salgını nedeniyle çeşitli sebeplerden dolayı memleketlerine gidemeyen üniversite öğrencilerine yemek yardımı yapılmaya başlandı.Menteşe Belediyesi aşevinde hazırlanan yemekler, ekipler tarafından Kötekli mahallesinde ikamet eden öğrencilere ulaştırıldı.

-Menteşe Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra korona virüs nedeniyle memleketlerine gidemeyen üniversite öğrencilerine de yemek yardımında bulunuyor.
Menteşe Belediyesi tarafından, Korona virüs salgını nedeniyle çeşitli sebeplerden dolayı memleketlerine gidemeyen üniversite öğrencilerine yemek yardımı yapılmaya başlandı.
Menteşe Belediyesi aşevinde hazırlanan yemekler, ekipler tarafından Kötekli mahallesinde ikamet eden öğrencilere ulaştırıldı. 65 yaş üstü vatandaşlara ve ihtiyaç sahibi ailelere yemek ve gıda kolisi yardımlarının da devam ettiğini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Koronavirüs karantinası nedeniyle memleketlerine gidemeyen üniversite öğrencilerimize yemek yardımında bulunmaya başladık. Üniversite okumak için kentimize gelen öğrenci kardeşlerimizi de mağdur etmemek için çalışıyoruz. İmkânlarımız dâhilinde sadece bu süreçte değil her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Toplum dayanışması ve sağduyu içerisinde bu süreci hep birlikte atlatacağız” dedi.

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