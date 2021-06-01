Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK'e toplu sözleşme sürecinde birlikte hareket etme çağrısında bulundu

Memur-Sen Genel Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen ve KESK genel başkanlarına 6. Dönem Toplu Sözleşmede Memur-Sen ile birlikte hareket etme çağrısı ve davetinde bulundu.

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın, Türkiye Kamu-Sen ve KESK genel başkanlarına ağustos ayında başlayacak 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleriyle ilgili mektup gönderdi.

Mektubunda iki konfederasyona iş birliği çağrısında bulunan Yalçın, sosyal medya hesabından da konuyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Yalçın, mektupta şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte 'Emek Platformu' gibi kapsayıcı ve etkileyici süreçleri oluşturmuş ve yönetmiş konfederasyonlar olduğumuz gerçeğinden hareketle, 6. Dönem Toplu Sözleşme öncesinde ve sürecinde Memur-Sen ile birlikte hareket etme çağrısında bulunuyorum. Çağrımıza yaklaşımınızın ve cevabınızın olumlu olacağını umuyor, bütün insanlığı olduğu gibi milletimizi ve ülkemizi de derinden etkileyen salgın sonrası normalleşmenin hızlandığı bir süreçte böylesi bir kolektif irade kararının sadece kamu görevlilerine değil bütün milletimize yüksek düzeyde moral vereceğine yürekten inanıyorum."