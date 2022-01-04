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Memur-Sen'den ek zam açıklaması

04.01.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel Başkan Ali Yalçın: - "Hükümet tarafından yapılan ilave zam ile birlikte ilk altı ay için maaş ve ücretlerde yüzde 30,5'lik bir artış olacaktır. Yüzde 30,5'lik artış, ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Hükümet tarafından yapılan ilave zam ile birlikte ilk altı ay için maaş ve ücretlerde yüzde 30,5'lik bir artış olacaktır. Yüzde 30,5'lik artış, ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aralık ayı enflasyon verisiyle eylül ayından itibaren kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerindeki alım gücü kayıplarının gün yüzüne çıktığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle toplu sözleşme sonrası etkisini gösteren fiyat artışlarının oluşturduğu alım gücü kayıplarının giderilmesi için hükümet nezdinde gerekli girişimleri yaptık. 'Ek zam/ilave ödeme' teklifimizin bütün kamu görevlilerine eşit yansıması için 'seyyanen' olmasını istedik. Hükümet tarafından ek zam gündeme alınmış ancak sadece yüzde 2,5'lik bir artış yapılmıştır. Ocak ayı itibarıyla maaşlara yansıyacak yüzde 22,48'lik enflasyon farkının toplu sözleşme hükmü sonucu olduğu, ocak zammı olan yüzde 5'in ise toplu sözleşme kararı gereği olduğu unutulmamalıdır."

Hükümetin yaptığı ilave zam ile 2022'nin ilk altı ayı için maaş ve ücretlerde yüzde 30,5'lik artış olacağını vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Yüzde 30,5'lik artış ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez. Bir an önce ekonomideki dalgalanmayı durdurmak, yükselen fiyatları indirmek gerekir. Bir kez daha ifade ediyoruz ki sabit gelirliler için en iyi zam düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır. Memur-Sen olarak; gelir dağılımında adaleti sağlama ve kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

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