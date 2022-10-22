Menajeri açıkladı, herkes şaştı kaldı! İşte Erling Haaland'ın bonservisi

Alman devi Borussia Dortmund'dan İngiltere Premier Lig'in dev kulüplerinden Manchester City'e 60 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Norveçli yıldız futbolcu Erling Haaland, İngiliz temsilcisiyle çıktığı 14 mücadelede 20 gol 3 asist kaydederek bu istatistiğiyle dünya futbolunun en iyi ve en popüler isimlerinden biri oldu.

Yıldız ismin 22 yaşındaki menajeri Rafaela Pimenta, Sky Sport İtalya'ya verdiği röportajda Haaland'ın bonservisine dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Rafaela Pimenta, yaptığı açıklamada Haaland'ın 1 milyar sterlin bonservise ödenen ilk oyuncu olacağını iddia etti.

"1 MİLYAR STERLİN ÖDENECEK"

Röportajda tereddüt etmeden gelecekteki bonservisi için "1 milyar sterlin" diyen Pimenta, "Futbol, imaj, sponsorluk değerlerini düşündüğünüzde bu rakam kesinlikle olacak" ifadelerini kullandı.

"İLK OLACAK"

Erling Haaland ile Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe'nin karşılaştırılmasının normal olduğu değerlendirmesini yapan Pimenta, "Erling'in bu rakama ulaşacak ilk oyuncu olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. City'deki başarılı başlangıcının ardından oyuncuyla Manchester City'nin yeni bir sözleşme yapıp yapmayacağı konusunda ise Rafaela Pimenta, "Öyle umuyorum. Bugün bunu konuşmak isterlerse, mutlu oluruz. Neden olmasın ki?" diye konuştu.

2024'TE SERBEST...

Manchester City'ye 5 yıllık imza atan Haaland'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin 2024'te aktif hale geleceği ve rakamın da 200 milyon euro olacağı haberleri İngiliz basınında çıkmıştı.



