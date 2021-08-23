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Menajeri Ahmet Bulut'tan Falcao için ayrılık açıklaması!

23.08.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Falcao'nun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Ahmet Bulut Falcao'nun ayrılık iddialarını yalanladı.

Menajeri Ahmet Bulut'tan Falcao için ayrılık açıklaması!

Galatasaray 'da bir türlü bekleneni veremeyen ve performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao'nun geleceği merak konusuyken, Kolombiyalı yıldızın eşi Lorelei Taron'dan flaş bir paylaşım geldi.

Taron, Falcao'yla beraber fotoğrafını paylaşıp, "Bu hafta gidiyoruz. Sonsuza kadar birlikte..." yazdı.

YALANLADI

Bu paylaşım ayrılık iddialarını güçlendirirken, Fanatik ise hikayenin perde arkasına ulaştı. 35 yaşındaki golcünün Türkiye temsilcisi Ahmet Bulut yaptığı açıklamada, ayrılık iddialarının doğru olmadığını söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
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