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Menajeri, Porto'nun Buffon ile ilgilendiğini söyledi!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 13.06.2019 10:56 | Son Güncelleme

Portekiz ekibi Porto’nun Gianluigi Buffon ile ilgilendiği yönünde haberler hakkında İtalyan kalecinin menajerinden flaş bir açıklama geldi. Menajer Sivano Martina, Gianluigi Buffon'un Porto'da oynamaya sıcak baktığını ancak henüz resmi teklif almadıklarını açıkladı.

Menajeri, Porto'nun Buffon ile ilgilendiğini söyledi!

Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Gianluigi Buffon için sürpriz bir transfer itirafı geldi.

Buffon'un menajeri Silvio Martina, Portekiz gazetesi O Jogo'ya yaptığı açıklamada İtalyan efsane ile Porto'nun ilgilendiğini açıkladı.

BUFFON'UN PSG GÜNLERİ

Martina yaptığı açıklamada, "Gigi, Porto için oynama fikrine sıcak bakıyor. İlgileri doğru ancak masada şu an ciddi bir teklif yok ve henüz kimseyle resmi bir görüşme yapmadık. Mutlaka bir girişimleri olacaktır. Sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ve harika bir tarihi olan bir takımdan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İDDİASI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda İtalya’nın ünlü spor spikerlerinden Di Marzio, 41 yaşındaki tecrübeli eldiven için Fenerbahçe’nin ilgisi olduğunu okuyucularına aktarmıştı.

Geçtiğimiz sezonu Paris Saint-Germain’de geçiren 41 yaşındaki file bekçisi, 25 maçta 25 gol yedi ve 9 maçta kalesini gole kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
Gianluigi Buffon porto

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