Menajeri yanıtladı: Burak Yılmaz F.Bahçe'ye transfer olacak mı?

Burak Yılmaz başta olmak üzere deneyimli ve genç pek çok futbolcunun temsilciliğini üstlenen Necdet Ergezen, Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyonluğa giden tecrübeli forvetin Türkiye'ye dönüp, bir başka büyük takıma transfer olasılığıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ergezen, temsilciliğini üstlendiği Yunus Akgün, Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Burak Kapacak ve Emrah Başşsan hakkında da konuştu. "YUNUS AKGÜN'E AVRUPA'DAN İLGİ VAR" Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ergezen ''Yunus Akgün çok iyi bir sezon geçirdi. Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıkmasında katkı sağladı. Yunus kendini ispatlamayı başardı. Galatasaray'a dönüyor. Zaten Galatasaray'ın oyuncusu. Yunus'a Avrupa'dan ilgi var. Daha önce Belçika'dan teklif almıştı. Şimdi birden çok Avrupa takımı onunla ilgileniyor. Fransa ve Belçika'dan belli kulüplerin çok yoğun bir ilgisi var. Ama Yunus şampiyonluklara alıştı. Tabii ki Galatasaray'da sürekli oynayıp, şampiyonluk yaşamak istiyor. Ama uzun vadede Avrupa'da oynamayı istiyor'' dedi.

"RIDVAN YILMAZ BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUĞUNA OYNAYARAK KATKI SAĞLADI" Ergezen, Beşiktaş ile sezonu iki kupa ile tamamlayan Rıdvan Yılmaz hakkında ''Beşiktaş ile 15 yaşından bu yana beraber hareket ediyoruz. Gelişimini çok yakından gözlemledim. Beşiktaş'ın şampiyonluğuna oynayarak katkı sağladı. A Milli takıma seçilmesi bizi inanılmaz mutlu etti. Umarım Avrupa Şampiyonası'nda iyi hatıralara sahip olacak. Sezon başından bu yana Rıdvan'a Avrupa kulüplerinden ilgi hep oldu. 19 yaşında Beşiktaş'ta direkt oynuyor. Ümit Milli takımın kaptanı; şimdi A Milli Takım'da. Kendisiyle konuştum. Önce yaşadığı başarıların tadını çıkarmasını ve yılmadan çalışmasını söyledim'' şeklinde konuştu. "SPORTİNG LİZBON, ABDÜLKADİR İÇİN 20 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ" Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür hakkında konuşan Ergezen, ''Abdülkadir Ömür, müthiş bir çalışma örneği gösterdi. Neredeyse 3 ay günde 3 antrenman yaptı. Tedavisini hiç aksatmadan sürdürdü. 1999 doğumlu bir oyuncu. En önemlisi sezonu oynayarak bitirdi. A Milli Takım'da oynayıp, iyi anılar bitiktireceğine inanıyorum. Sakatlık olmasaydı, bugün transferi için 20 milyon Euro'nun üzerinde paralardan bahsediliyor olurdu. Geçen sezon Sporting Lizbon, zaten Trabzonspor'a 20 milyon Euro teklif etti. Bir başka Avrupa kulübü de aynı teklifte bulundu'' dedi.

Bursasporlu Burak Kapacak'ın da temsilcisi olan Necdet Ergezen, ''Bursaspor'daki performansıyla bizi mutlu etti. Burak için Süper Lig'den arayan var. Bursaspor'da kongre var haberlerden okuduğum kadarıyla... Ama ne olacağını şimdiden kestiremiyorum'' diye konuştu. "EMRAH BAŞSAN'A SÜPER LİG'DEN TEKLİFLER VAR" Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan ayrılan 29 yaşındaki oyuncu Emrah Başsan ile ilgili konuşan Ergezen, oyuncuya Süper Lig'den teklifler olduğunu açıkladı ve ''Gol ve asistlere katkı sağladı. Daha önce Portekiz'de Vitoria Setubal ve Hollanda'da Fortuna Sitard'ta oynamıştı. Hedefleri olan bir oyuncu ve hedefi olan bir takımda oynamak istiyor. Serbest bir oyuncu; orta Avrupa takımları için cazip bir oyuncu. Şu anda Avrupa'da oynama fikri ağır basıyor; ama günün sonunda ne olur bilmiyorum'' dedi. "BURAK YILMAZ'I SADECE BİR FUTBOLCU DEĞİL, LİDER OLARAK GÖRÜYORLAR" Burak Yılmaz'ın Lille için önemli bir transfer olduğunun altını çizen Ergezen, ''Burak Yılmaz, İspanyol AS Gazetesi'nde yılın en iyi transferleri 11'inde yer aldı. Dikkat ederseniz Burak haricinde 11'de yer alan tüm oyuncular için büyük transfer paraları ödenmiş. Bu bile Burak'ın ne kadar önemli bir oyuncu, Lille için ne kadar önemli bir transfer olduğunu gösteriyor. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Fransa'da PSG'nin önünde şampiyonluğu kutlayan Lille gerçek anlamdan önderlik ediyor. Şehirde onu sadece bir futbolcu olarak değil, gerçek bir lider olarak görmeye başladılar. Belki Lille'de altyapıdan yetişip, orada 20 yıl oynayan bir futbolcu bile bu kadar güven toplayamamıştı'' diye konuştu.