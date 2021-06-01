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Menajerimi Ara 40. yeni bölüm ön izleme sahnesi! Dicle ve Barış ayrılacak mı?

01.06.2021 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 40. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Yayınlanan ön izleme sahnesinde Dicle ve Barış’ın arasında geçen gergin konuşma kafaları karıştırırken, iki tarafın da yaşadığı büyük hayal kırıklığı gözlerden kaçmadı. Peki Menajerimi Ara'da Dicle ve Barış aşkı bitiyor mu?

Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun başrollerde oynadığı Menajerimi Ara dizisi, 40. yeni bölümüyle 6 Haziran Pazar akşamı Star TV ekranlarında olacak.

MENAJERİMİ ARA'DA NELER OLACAK?

Menajerimi Ara'nın 40. yeni bölüm ön izleme sahnesinde Dicle ve Barış’ın yaptığı konuşma ise kafaları karıştırdı. Set ekibine söylediği bir yalanın ardından Barış, Dicle’nin diğer oyuncularına yaptığı gibi kendisinin arkasında durmadığını iddia etti. Bunun üzerine, Dicle’nin Barış’a yönelttiği teklif, akıllara “Dicle ve Barış’ın ilişkisi sona mı eriyor?” sorularını getirdi.

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Oyuncu kadrosunda; Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan ‘Menajerimi Ara’nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. ‘Menajerimi Ara’nın senaryosunu Sema Ergenekon ve Uğraş Güneş kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor.

‘Menajerimi Ara’, yeni bölümüyle pazar günü saat 20.00’de Star’da!

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Star TV Menajerimi Ara dizisi Ahsen Eroğlu Barış Falay
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