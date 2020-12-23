Menajerimi Ara'da yeni yıl coşkusu

Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ‘Menajerimi Ara’ dizisinin ekibini yılbaşı heyecanı sardı.

Dizinin çekimleri için süslenen Ego Ajans, tüm ekibi mutlu ederken yapılan yılbaşı partisi çekiminden anları oyuncular sosyal medya hesapları üzerinden yayınladı.

Usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu’nun ‘Pek eğlendik’ notuyla paylaştığı fotoğrafların yanı sıra Barış Falay, Canan Ergüder, Ahsen Eroğlu ve Gamze Karaduman da ekiple birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Çekimler sırasında çok eğlenen ekibin fotoğrafları ortaya renkli görüntüler çıkardı. Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de.



