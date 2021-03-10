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Menajerimi Ara'da Sedef Avcı sürprizi! Barış Falay ve Sedef Avcı, Ezel'den 10 yıl sonra yine aynı dizide!

10.03.2021 00:20 | Son Güncelleme:
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Menajerimi Ara'da Sedef Avcı sürprizi! Barış Falay ve Sedef Avcı, Ezel'den 10 yıl sonra yine aynı dizide!

En son 10 yıl önce yayınlanan Ezel dizisinde birlikte rol alan Barış Falay ve Sedef Avcı, yıllar sonra Menajerimi Ara dizisinde tekrar bir araya gelecek.

Star'ın pazar günleri ekrana gelen dizisi Menajerimi Ara'nın yeni bölüm konuğu belli oldu. Menajerimi Ara, yeni bölümde Sedef Avcı'yı ağırlayacak.

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Menajerimi Ara, Sedef Avcı ile Barış Falay'ı 10 yıl sonra yeniden bir araya getirecek.
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Sedef Avcı ile Barış Falay, 10 yıl önce Ezel dizisinde rol arkadaşıydı.
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Sedef Avcı, Menajerimi Ara'nın setinde çekildiği kareleri paylaştı.

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Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan ‘Menajerimi Ara’nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Ezel dizisi Barış Falay Sedef Avcı
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