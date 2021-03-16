Menajerimi Ara final mi yapıyor? Menajerimi Ara neden final yapıyor? Sevilen diziden şoke eden karar!

Her Pazar ekranlara gelen Menajerimi Ara dizisinin başrollerinde, Ahsen Eroğlu, Barış Falay, Deniz Can Aktaş ve Canan Ergüder gibi başarılı isimler yer alıyor. Son bölümde Serkan, Feris ve Çınar’ın Ego Ajans’tan ayrılma planı, Kıraç’ın oyunu ve Feris’in hamileliğinin basına sızması ile beraber birçok sırrın ortaya çıkması Menajerimi Ara dizisinin final yapıyor olma ihtimalini akıllara getirdi.

MENAJERİMİ ARA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Aynı gün yeni başlayan birçok dizinin farklı kanallarda yayın hayatına girmesi, Menajerimi Ara dizisinin reytinglerini düşürdüğü iddia edildi. Ortaya atılan iddialardan biri reytinglerde düşüş yaşanması sebebiyle Menajerimi Ara dizisinin 2. Sezon onayı alamadığı yönünde. Star TV’nin, Menajerimi Ara dizisinden boş kalan yere yeni bir uyarlama dizi çekmeye hazırlandığı iddia edildi.

Bir başka habere göre ise gazeteci Birsen Altuntaş, tv100’deki yazısında, Menajerimi Ara dizisinden kanalın vazgeçmeye pek niyetli olmadığını söyledi. Altuntaş’ın kulis iddialarına göre, Star TV’nin final yerine 2. Sezon’a geçmeyi planladığını ifade etti.

Henüz ne olacağı netleşmeyen Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümü ise, 21 Mart Pazar günü saat 20.00’de Star TV’de yayınlanacak.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM FRAGMAN



