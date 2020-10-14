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Menajerimi Ara ne zaman yayınlanacak? Menajerimi Ara'nın yayın günü değişti

14.10.2020 21:14 | Son Güncelleme:
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Menajerimi Ara ne zaman yayınlanacak? Menajerimi Ara'nın yayın günü değişti

Star TV'de ekrana gelen Menajerimi Ara dizisiyle ilgili sürpriz bir karar alındı. Reytinglerde üst sıralarda yer alamayan Menajerimi Ara'nın yayın günü değişti.

Star TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı dizi Menajerimi Ara son olarak 8. bölümüyle yayınlandı. Barış Falay, Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Menajerimi Ara dizisinin yayın günü de değişti.

Yayın hayatına salı günü başlayan dizi, gelecek haftadan itibaren pazar akşamları ekrana gelecek. Salı akşamları yayınlanan 'Menajerimi Ara' 9. yeni bölümüyle 18 Ekim Pazar günü saat 20:00'da yayınlanacak.

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