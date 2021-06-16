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Menajerimi Ara'nın usta oyuncusu Ayşenil Şamlıoğlu’ndan kötü haber

16.06.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv’nin sevilen yapımı Menajerimi Ara dizisinin Peride’si Ayşenil Şamlıoğlu’ndan kötü haber. Usta oyuncu sette geçirdiği kaza sonucu ayağını kırdı.

Menajerimi Ara'nın usta oyuncusu Ayşenil Şamlıoğlu’ndan kötü haber

Menajerimi Ara dizisinin usta oyuncusu Ayşenil Şamlıoğlu, sevenlerini korkuttu. Sette talihsiz bir kaza geçiren Şamlıoğlu, başına gelenleri sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

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Dizide Peride karakterine hayat veren Ayşenil Şamlıoğlu, sette kaza geçirdi. Yağmurlu havada kaygan olan karavanın basamağından düşüp ayağını kıran 65 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırıldı ve ayağı alçıya alındı.

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Ayağının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Ayşenil Şamlıoğlu, gönderisine, "Evet meslekte başıma gelen ikinci set kazası, yağmurda karavanın basamağında kayıp düştüm ve ayağı kırdım" notunu düştü.

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Oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yapıldı. Ayşenil Şamlıoğlu'na; Zerrin Tekindor, Ata Demirer, Melisa Sözen, Janset, Melek Baykal ve Çiçek Dilligil gibi ünlü isimler de geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Menajerimi Ara dizisi Ayşenil Şamlıoğlu
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