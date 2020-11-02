Menajerimi Ara'ya sürpriz oyuncu! Serhat Teoman hangi rolde oynayacak?

Star dizisi ‘Menajerimi Ara’nın oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Daha önce de birçok projede yer alan ünlü oyuncu Serhat Teoman, dizinin 12. bölümünden itibaren oyuncu kadrosuna dahil olarak, ‘Serkan’ karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

Geçmişte ‘Ego Ajans’ta menajer olarak çalışan, sonrasında uzun yıllar Amerika’da yaşayan ‘Serkan’ın yıllar sonra eski arkadaşlarını ziyarete gelmesi ajanstaki dengeleri değiştirecek.

Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan ‘Menajerimi Ara’nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. ‘Menajerimi Ara’nın senaryosunu ise Ekin Atalar kaleme alırken yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.

SERHAT TEOMAN KİMDİR?

1983 Diyarbakır doğumlu Serhat Teoman’ın tiyatroyla tanışması 2000’li yılların başına denk gelmektedir. İzmir’de tiyatro hayatına atılan Teoman, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı’ndan mezun olduktan sonra İstanbul’a geldi ve yüksek lisansını Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde yaptı. Aynı dönem Donkişot Tiyatro’nun sahnelediği “Dalga” oyunun kadrosunda yeraldı. Oyun, 2008 yılında Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında “Tiyatroda Yeni Kuşak Ödülleri” ve 8. Lions Tiyatro Ödülleri kapsamında “Canlandırmada Bütünlük (Ensemble) ” ödüllerine layık görüldü. Serhat Teoman, daha önce birçok önemli projede rol alarak adından söz ettirdi.

‘Menajerimi Ara’ her pazar saat 20:00’de Star’da.



