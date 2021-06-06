Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı | Menajerimi Ara’da Sokrat ST ve Ozbi rüzgarı!

Dicle’nin oyuncusu Fırat’ın sette Ceyda’nın oyuncusu Görkem’e saldırması Dicle ve Ceyda arasındaki iplerin bir kez daha gerilmesine sebep olur. Fırat’ın geride bıraktığı alkol probleminin yeniden nüksetmesinden şüphelenen Dicle, ne yapacağını bilemez.

Başrollerinde Ahsen Eroğlu , Deniz Can Aktaş, Barış Falay , Serhat Teoman ve Fatih Artman gibi isimlerin yer aldığı başarılı yapım, bu haftaki yeni bölümüyle yine izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatıyor. Her hafta ünlü bir oyuncuyu konuk alan dizi de bu hafta Barış, abisi yüzünden büyük problemler yaşıyor.

Kıraç ise menajerliğini yaptığı ünlü rapçi Ozbi’yi reklam kampanyasına ikna etmek için zekice bir plan yapar. Aynı gün yayınlanarak rakip olacak dizilerde yer alan Jülide ve Arzu, ilk bölüm heyecanı yaşarken ikisi de aynı anda menajerleri Çınar’ın ilgi ve alakasına ihtiyaç duyunca ortalık karışır.

MENAJERİMİ ARA 39. BÖLÜM ÖZET

Alper’in menajerliğini üstlenen Dicle, Ceyda’nın sert tepkisiyle karşılaşır. Kıraç ise kızı ve Ceyda arasında kalır. Mustafa Kırantepe, Çukur’un final bölümünün çekimleri sırasında gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Bunun üzerine, dizinin idari yapımcısı da Kırantepe’nin menajeri Kıraç’tan yardım ister. Kıraç ise hem Çukur’un final bölümünün senaryosunun sızdırılmaması için hem de bir an önce Mustafa Kırantepe’yi bulmak için gözünü karartır.

Dicle, Barış, Emrah, Gülin, Jülide, Meral ve Aydın keyifli bir akşam yemeğine çıkarlar. Öte yandan, Dicle ve Çınar’ın oyuncuları Timur ve Didem, ayrılma kararı alır. İkilinin sonu gelmeyen tartışmaları sonucu aldıkları ayrılma kararı, birlikte yer aldıkları reklam kampanyası ve dizinin akıbetini zora sokarken Dicle ve Çınar, Timur ve Didem’in ayrılmaması için güçlerini birleştirir. Peride ise senaristinin senaryosunun çalınması kriziyle karşı karşıya kalır.



