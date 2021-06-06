MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı | Menajerimi Ara’da Sokrat ST ve Ozbi rüzgarı!

Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı | Menajerimi Ara’da Sokrat ST ve Ozbi rüzgarı!

06.06.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabancı dizi “Call My Agent”ın Türkiye uyarlaması olan Menajerimi Ara dizisi, her hafta olduğu gibi bu haftaki bölümde de ünlü konuklarıyla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Bu haftaki 40. Yeni bölümünde ünlü rapçiler Sokrat ST ve Ozbi’yi konuk alan Menajerimi Ara, ekranlarda rap rüzgarı estiriyor.

Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı | Menajerimi Ara’da Sokrat ST ve Ozbi rüzgarı!

Başrollerinde Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Barış Falay, Serhat Teoman ve Fatih Artman gibi isimlerin yer aldığı başarılı yapım, bu haftaki yeni bölümüyle yine izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatıyor. Her hafta ünlü bir oyuncuyu konuk alan dizi de bu hafta Barış, abisi yüzünden büyük problemler yaşıyor.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Dicle’nin oyuncusu Fırat’ın sette Ceyda’nın oyuncusu Görkem’e saldırması Dicle ve Ceyda arasındaki iplerin bir kez daha gerilmesine sebep olur. Fırat’ın geride bıraktığı alkol probleminin yeniden nüksetmesinden şüphelenen Dicle, ne yapacağını bilemez.

Öte yandan Barış, Aydın’ın başına açtığı bela yüzünden hiç istemediği bir durumla karşı karşıya kalır. Peride’nin oyuncusu Nurten, torunu Su’yu seti sırasında Peride’ye emanet eder. 14 yaşındaki genç kız, kısa sürede Peride’yi delirtmeyi başarır.

df

Bununla beraber, usta oyuncu Defne Yalnız, yıllar içinde sektörün yaşadığı dönüşümden rahatsız olurken geçmişe özlem duymaktan kendini alıkoyamaz. Peride, oyuncusunun yaşadığı hayal kırıklığını telafi etmek için elinden geleni yapar.

kjdlköli

Kıraç ise menajerliğini yaptığı ünlü rapçi Ozbi’yi reklam kampanyasına ikna etmek için zekice bir plan yapar. Aynı gün yayınlanarak rakip olacak dizilerde yer alan Jülide ve Arzu, ilk bölüm heyecanı yaşarken ikisi de aynı anda menajerleri Çınar’ın ilgi ve alakasına ihtiyaç duyunca ortalık karışır.

MENAJERİMİ ARA 39. BÖLÜM ÖZET

Alper’in menajerliğini üstlenen Dicle, Ceyda’nın sert tepkisiyle karşılaşır. Kıraç ise kızı ve Ceyda arasında kalır. Mustafa Kırantepe, Çukur’un final bölümünün çekimleri sırasında gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Bunun üzerine, dizinin idari yapımcısı da Kırantepe’nin menajeri Kıraç’tan yardım ister. Kıraç ise hem Çukur’un final bölümünün senaryosunun sızdırılmaması için hem de bir an önce Mustafa Kırantepe’yi bulmak için gözünü karartır.

Dicle, Barış, Emrah, Gülin, Jülide, Meral ve Aydın keyifli bir akşam yemeğine çıkarlar. Öte yandan, Dicle ve Çınar’ın oyuncuları Timur ve Didem, ayrılma kararı alır. İkilinin sonu gelmeyen tartışmaları sonucu aldıkları ayrılma kararı, birlikte yer aldıkları reklam kampanyası ve dizinin akıbetini zora sokarken Dicle ve Çınar, Timur ve Didem’in ayrılmaması için güçlerini birleştirir. Peride ise senaristinin senaryosunun çalınması kriziyle karşı karşıya kalır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deterjanlı suyla gözü yıkamak tedavi eder mi? Bu belirtiye dikkat! Deterjanlı suyla gözü yıkamak tedavi eder mi? Bu belirtiye dikkat!
4. sezon için heyecanlandıran açıklama4. sezon için heyecanlandıran açıklama
Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak?Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak?
Anahtar Kelimeler:
Menajerimi Ara dizisi Ahsen Eroğlu Barış Falay Deniz Can Aktaş Fatih Artman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Bodrum'da sezonu açtı! Nefes kesen pozlar

Bodrum'da sezonu açtı! Nefes kesen pozlar

Cinsel ilişkisini kasede almıştı! Samimi sözler

Cinsel ilişkisini kasede almıştı! Samimi sözler

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Bomba iddia: Kendini mehdi olarak görüyor! Oğlunu ise...

Bomba iddia: Kendini mehdi olarak görüyor! Oğlunu ise...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.