Pınar Altuğ okul saldırılarına kayıtsız kalmadı! 'Sebep dizilerse engellensin'

Son dönemde okullarda artan şiddet olaylarıyla birlikte, televizyon dizilerinin bu duruma etkisi yeniden tartışılmaya başlandı. Genellikle komedi dizilerinde rol alan Pınar Altuğ, dizilerin şiddeti körükleyip körüklemediği konusundaki düşüncelerini paylaştı.

Komedinin kendi kişisel tercihi olduğunu dile getiren Pınar Altuğ, "Komedi benim kişisel tercihimdi. Sesimi yükseltmeyi sevmem, el kol hareketlerini sevmem. 'Sadece orada mı şiddet var?' diyesim de geliyor. Keşke toplum üzerinde o kadar etkili olabilsek de güzel şeylerden de insanlar aynı oranda etkilense. Bununla ilgili kararı ben veremem, ben bir oyuncuyum. Fakat kendi hayatımla ilgili önüme gelen tekliflerde, projenin içinde yer alıp almayacağıma kendim karar verebilirim. Şiddet, benim bugüne kadar tercihim olmadı" ifadelerini kullandı.

"TEK BAŞINA ELE ALINACAK BİR KONU DEĞİL"

Dizilerin toplum üzerindeki etkisine de değinen Altuğ, sözlerini ise şöyle noktaladı: Diziler şiddeti etkiliyor mudur? Evet, etkiliyordur. Özendiriyor olabilir mi? Olabilir. Ancak bu, o kadar çok bileşeni olan bir durum ki tek başına ele alınacak bir konu değil.

Üzerinde hassasiyetle durulması gereken ve gün geçtikçe artan bu sorunun önüne mutlaka geçilmeli. Evlatlar söz konusu olunca akan sular durur. Eğer buna sebep olan dizilerse diziler, başka etkenlerse onlar engellenmeli ki artık daha fazla üzücü haber almayalım.