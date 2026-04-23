Pınar Altuğ okul saldırılarına kayıtsız kalmadı! 'Sebep dizilerse engellensin'

Pınar Altuğ, okullarda artan şiddet olayları nedeniyle hedef gösterilen diziler hakkında açıklamalarda bulundu.

Pınar Altuğ okul saldırılarına kayıtsız kalmadı! 'Sebep dizilerse engellensin'
Öznur Yaslı İkier

Son dönemde okullarda artan şiddet olaylarıyla birlikte, televizyon dizilerinin bu duruma etkisi yeniden tartışılmaya başlandı. Genellikle komedi dizilerinde rol alan Pınar Altuğ, dizilerin şiddeti körükleyip körüklemediği konusundaki düşüncelerini paylaştı.

Pınar Altuğ okul saldırılarına kayıtsız kalmadı! Sebep dizilerse engellensin 1

Komedinin kendi kişisel tercihi olduğunu dile getiren Pınar Altuğ, "Komedi benim kişisel tercihimdi. Sesimi yükseltmeyi sevmem, el kol hareketlerini sevmem. 'Sadece orada mı şiddet var?' diyesim de geliyor. Keşke toplum üzerinde o kadar etkili olabilsek de güzel şeylerden de insanlar aynı oranda etkilense. Bununla ilgili kararı ben veremem, ben bir oyuncuyum. Fakat kendi hayatımla ilgili önüme gelen tekliflerde, projenin içinde yer alıp almayacağıma kendim karar verebilirim. Şiddet, benim bugüne kadar tercihim olmadı" ifadelerini kullandı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Pınar Altuğ okul saldırılarına kayıtsız kalmadı! Sebep dizilerse engellensin 2

"TEK BAŞINA ELE ALINACAK BİR KONU DEĞİL"

Dizilerin toplum üzerindeki etkisine de değinen Altuğ, sözlerini ise şöyle noktaladı: Diziler şiddeti etkiliyor mudur? Evet, etkiliyordur. Özendiriyor olabilir mi? Olabilir. Ancak bu, o kadar çok bileşeni olan bir durum ki tek başına ele alınacak bir konu değil.

Üzerinde hassasiyetle durulması gereken ve gün geçtikçe artan bu sorunun önüne mutlaka geçilmeli. Evlatlar söz konusu olunca akan sular durur. Eğer buna sebep olan dizilerse diziler, başka etkenlerse onlar engellenmeli ki artık daha fazla üzücü haber almayalım.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

Akaryakıt tabelası gece yarısı değişti!

Akaryakıt tabelası gece yarısı değişti!

