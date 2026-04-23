Canan Karatay'ın üzüntüden dişleri döküldü, kilo kaybetti! Son hali üzdü

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, geçtiğimiz yıl vefat eden eşi Dr. Ali Başak Karatay'ın ardından sessizliğini bozdu.

Daha önce verdiği röportajlarda eşine olan derin bağlılığını "Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum" sözleriyle dile getiren Karatay, büyük kaybın ardından yaşadığı zorlu günleri paylaştı.

'Çağla ile Yeni Bir Gün' programına konuk olan Karatay, “Bu yaşadığım olaylardan sonra baya zayıfladım. Zayıflamamın sebeplerinden biri de hastanede kalıyorduk eşimle. Bir sabah uyandım ki üst çenemdeki bütün dişlerim ağzıma dökülmüş. Stresten, üzüntüden. Ve uzun süredir dişsiz dolaşıyordum ben, onun yapılması edilmesi… epeyce şeyler çektim. Bugün damak yapıldı, size ilk defa çıkıyorum” ifadelerini kullandı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Canan Karatay'ın son görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.