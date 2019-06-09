Menajeri müjdeyi verdi! Onyekuru G.Saray'a...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru, göstermiş olduğu başarılı performans ile sarı-kırmızılıların 22. şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı.

Galatasaray yönetimi sezon sonu itibari ile sarı-kırmızılı takım ile kiralık sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru'nun takımda kalması için girişimlerini sürdürüyor. Nijerayalı kanat oyuncusunun menajeri ise İspanyol basınına oyuncusunun geleceği hakkında konuştu.

İşte Onyekuru'nun menajerinin açıklamaları;

''İspanya'dan Valencia, Sevilla ve Betis'ten teklif aldık, Espanyol da Henry Onyekuru'yu istiyor, ancak Everton Henry Onyekuru'nun Galatasaray'daki gelişiminden memnun ve 1 yıl daha Galatasaray'da devam etmesini istiyor. Henry'de Galatasaray'da devam etmek istiyor."

Henry Onyekuru bu sezon Galatasaray formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 31 maçta 14 gol atarken, 4 asist yaptı. Tüm kulvarlarda oynadığı 44 maçta ise 16 gol atan Onyekuru, 6 de asist yaptı.

