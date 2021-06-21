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Menajerinden Mostafa Mohamed açıklaması

21.06.2021 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Muhammed'in menajeri Ahmed Yahya, oyuncusunun Mısır U23 Milli Takımı'yla Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda oynamayacağını söyledi.

Menajerinden Mostafa Mohamed açıklaması

Galatasaray'ın Mısırlı yıldız Mustafa Muhammed'in Tokyo Olimpiyatları'nda oynayıp oynamayacağına dair menajeri Ahmed Yahya'dan açıklama geldi.

Ahmed Yahya, "Elbete Mustafa Muhammed, Tokyo Olimpiyatları'nda oynamak istiyor ama son kararı Mustafa Muhammed vermeyecek. Galatasaray kabul ederse Mısır için oynayacak. Fakat Galatasaray istemezse, kulübüyle çatışmaya girmeyecek." ifadelerini kullandı.

"SON BİLGİM, OYNAMAYACAK"

Mustafa Muhammed'in menajeri, "Sahip olduğum son bilgi Mustafa Muhammed'in Olimpiyatlar'a katılmayacağı yönünde. Galatasaray yönetim kurulu değişti ve yeni yetkililer belki de kararlarını değiştirir. Bilemiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında oynanacak olan Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Mısır U23 Milli Takımı da mücadele edecek.

TOKYO'YA GİDERSE KRİTİK SÜREÇTE OLMAYACAK

Mustafa Muhammed, Olimpiyat Oyunları'nda oynarsa hem sezon başı kamplarını kaçıracak, hem de Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında forma giyemeyecek.

PSV ile Galatasaray arasındaki maçlar 21 ve 28 Temmuz'da oynanacak.

Süper Lig'de 2021/22 sezonu ise 13 Ağustos'ta başlayacak.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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