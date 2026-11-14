SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Süper Lig'de görülmemiş transfer savaşı! Virgil van Dijk'a kim imza attıracak?

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan dünya yıldızı Virgil van Dijk için Avrupa ve Süper Lig'de transfer yarış kızışıyor. Milan'ın yakından izlediği Hollandalı stoper için Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da devrede olduğu belirtilirken; sarı-lacivertlilerin elindeki Nathan Ake kozu ve ara dönemdeki Massire Sylla planı gündeme damga vurdu.

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk

HOL Hollanda
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Liverpool
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın
Süper Lig'de görülmemiş transfer savaşı! Virgil van Dijk'a kim imza attıracak?
Emre Şen

İtalyan spor basınının önde gelen kaynaklarından La Gazzetta dello Sport'un gündeme getirdiği iddialara göre, Liverpool forması giyen tecrübeli savunmacı Virgil van Dijk, Avrupa pazarının en çok konuşulan ismi haline geldi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada "Sözleşmem yenilenirse harika olur. Yenilenmezse başka bir yerde kariyerime devam edeceğim" diyerek ayrılık ihtimaline açık kapı bırakmıştı. Bu gelişmenin ardından Milan'ın yanı sıra Süper Lig devleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yıldız oyuncuyu takibe aldığı ifade edildi.

MİLAN'IN EKONOMİK RAKABETİ VE TÜRKEİ İDDİASI

Süper Lig de görülmemiş transfer savaşı! Virgil van Dijk a kim imza attıracak? 1

İtalyan devinin sahibi Gerry Cardinale ve danışman Zlatan Ibrahimovic'in hayranlık duyduğu Van Dijk için Milan'ın devreye girdiği ancak İtalyan kulübünün sunacağı teklifin maddi anlamda Türk kulüplerinin önerileceği rakamlarla yarışamayacağı yorumları yapıldı.

İNGİLİZLER YAZDI: EN BÜYÜK FAVORİ TÜRKİYE

Süper Lig de görülmemiş transfer savaşı! Virgil van Dijk a kim imza attıracak? 2

İngiliz gazetesi The Sun'ın yazdığı habere göre; Virgil Van Dijk için en büyük favori Türkiye... Yıldız oyuncunun transfer maliyetini karşılayabilecek en güçlü ligin Türkiye olduğunu yazan İngilizler, Van Dijk'ın da Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığını ifade etti.

FENERBAHÇE'NİN KOZU: NATHAN AKE FAKTÖRÜ

Süper Lig de görülmemiş transfer savaşı! Virgil van Dijk a kim imza attıracak? 3

Süper Lig'den devreye giren kulüpler arasında dikkat çeken Fenerbahçe'nin elinde ise çok güçlü bir koz bulunuyor. Hollanda millî takımından ve yakın arkadaşı olan Manchester City'li Nathan Ake ile ailece görüştüğü bilinen Van Dijk'in, daha önce oynanan Fenerbahçe-Liverpool maçı sonrasında eşi Rike'nin, Ake'nin eşi Kaylee eşliğinde İstanbul'u gezdiği ve Kadıköy'deki atmosfere hayran kaldığı biliniyor. Deneyimli stoperin, İstanbul ve Fenerbahçe hakkında yakın arkadaşı Ake'den olumlu bilgiler aldığı ifade ediliyor.

OCAK AYINDA SYLLA İÇİN DE MİLAN İLE RAKİPLER

Süper Lig de görülmemiş transfer savaşı! Virgil van Dijk a kim imza attıracak? 4

Sezon sonunda Van Dijk için karşı karşıya gelmesi beklenen Fenerbahçe ve Milan, kış transfer döneminde ise bir başka genç stoper için kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. US Gilloise forması giyen 1.96 boyundaki 21 yaşındaki Senegalli savunmacı Massire Sylla için sarı-lacivertlilerin yanı sıra İtalyan ekibinin gözlemcilerinin de son derece olumlu raporlar verdiği ve oyuncu için resmi temaslara hazırlanıldığı kaydedildi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hollanda'dan Yunanistan'a tarihe geçecek fark!Hollanda'dan Yunanistan'a tarihe geçecek fark!
Lucas Torreira, Galatasaray taraftarının hayallerini yıkacak! Takımda mecburen kalmış...Lucas Torreira, Galatasaray taraftarının hayallerini yıkacak! Takımda mecburen kalmış...
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor fenerbahçe galatasaray son dakika transfer haberleri transfer haberleri Virgil van Dijk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Bursa! Kadını darp edip zorla arabaya bindirmeye çalıştılar

Yer: Bursa! Kadını darp edip zorla arabaya bindirmeye çalıştılar

ABD'de havacılık krizi! 5 saat boyunca uçuş yasağı

ABD'de havacılık krizi! 5 saat boyunca uçuş yasağı

Nihat Kahveci onu işaret etti! "Ben olsam milli takıma çağırmam"

Nihat Kahveci onu işaret etti! "Ben olsam milli takıma çağırmam"

Tanımadığı bir kadını kurtardı! Sosyal medya onu konuşuyor

Tanımadığı bir kadını kurtardı! Sosyal medya onu konuşuyor

ABD'de BMW alarmı! Binlerce araç geri çağrıldı: "Açık alana park edin"

ABD'de BMW alarmı! Binlerce araç geri çağrıldı: "Açık alana park edin"

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.