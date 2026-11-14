Süper Lig'de görülmemiş transfer savaşı! Virgil van Dijk'a kim imza attıracak?

İtalyan spor basınının önde gelen kaynaklarından La Gazzetta dello Sport'un gündeme getirdiği iddialara göre, Liverpool forması giyen tecrübeli savunmacı Virgil van Dijk, Avrupa pazarının en çok konuşulan ismi haline geldi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada "Sözleşmem yenilenirse harika olur. Yenilenmezse başka bir yerde kariyerime devam edeceğim" diyerek ayrılık ihtimaline açık kapı bırakmıştı. Bu gelişmenin ardından Milan'ın yanı sıra Süper Lig devleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yıldız oyuncuyu takibe aldığı ifade edildi.

MİLAN'IN EKONOMİK RAKABETİ VE TÜRKEİ İDDİASI

İtalyan devinin sahibi Gerry Cardinale ve danışman Zlatan Ibrahimovic'in hayranlık duyduğu Van Dijk için Milan'ın devreye girdiği ancak İtalyan kulübünün sunacağı teklifin maddi anlamda Türk kulüplerinin önerileceği rakamlarla yarışamayacağı yorumları yapıldı.

İNGİLİZLER YAZDI: EN BÜYÜK FAVORİ TÜRKİYE

İngiliz gazetesi The Sun'ın yazdığı habere göre; Virgil Van Dijk için en büyük favori Türkiye... Yıldız oyuncunun transfer maliyetini karşılayabilecek en güçlü ligin Türkiye olduğunu yazan İngilizler, Van Dijk'ın da Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığını ifade etti.

FENERBAHÇE'NİN KOZU: NATHAN AKE FAKTÖRÜ

Süper Lig'den devreye giren kulüpler arasında dikkat çeken Fenerbahçe'nin elinde ise çok güçlü bir koz bulunuyor. Hollanda millî takımından ve yakın arkadaşı olan Manchester City'li Nathan Ake ile ailece görüştüğü bilinen Van Dijk'in, daha önce oynanan Fenerbahçe-Liverpool maçı sonrasında eşi Rike'nin, Ake'nin eşi Kaylee eşliğinde İstanbul'u gezdiği ve Kadıköy'deki atmosfere hayran kaldığı biliniyor. Deneyimli stoperin, İstanbul ve Fenerbahçe hakkında yakın arkadaşı Ake'den olumlu bilgiler aldığı ifade ediliyor.

OCAK AYINDA SYLLA İÇİN DE MİLAN İLE RAKİPLER

Sezon sonunda Van Dijk için karşı karşıya gelmesi beklenen Fenerbahçe ve Milan, kış transfer döneminde ise bir başka genç stoper için kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. US Gilloise forması giyen 1.96 boyundaki 21 yaşındaki Senegalli savunmacı Massire Sylla için sarı-lacivertlilerin yanı sıra İtalyan ekibinin gözlemcilerinin de son derece olumlu raporlar verdiği ve oyuncu için resmi temaslara hazırlanıldığı kaydedildi.