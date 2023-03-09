Menajeriyle görüştüler! Dries Mertens'ten Çin'den gelen transfer teklifine yanıt...

Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Dries Mertens performansıyla taraftardan alkış alırken, haziran ayında sözleşmesi bitecek tecrübeli oyuncunun takımdaki geleceği de merak konusu.

TRANSFER TEKLİFİNE CEVAP

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 35 yaşındaki futbolcu için birçok kulüp menajerinin kapısını çalmaya başlarken, Mertens'in Çin'den çok önemli teklifler aldığı öğrenildi.

'BURADA MUTLUYUM'

Yıldız oyuncunun gelen teklifleri kendisine ileten menajerine olumsuz yanıt verdiği, Galatasaray'da mutlu olduğu için 'hayır' yanıtını verdiği öğrenildi.

OPSİYONU KULLANILACAK

35 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonun kısa süre içinde devreye sokulması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da Mertens'in takımda kalması yönünde yönetime rapor sunduğu da gelen bilgiler arasında.

