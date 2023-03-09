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Menajeriyle görüştüler! Dries Mertens'ten Çin'den gelen transfer teklifine yanıt...

09.03.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Napoli'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve performansıyla alkış toplayan yıldız futbolcu Dries Mertens için yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan tecrübeli oyuncu için teklifler gelmeye devam ederken, Mertens'ten bu tekliflere yanıt geldi. İşte detaylar...

Menajeriyle görüştüler! Dries Mertens'ten Çin'den gelen transfer teklifine yanıt...
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
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Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Dries Mertens performansıyla taraftardan alkış alırken, haziran ayında sözleşmesi bitecek tecrübeli oyuncunun takımdaki geleceği de merak konusu.

TRANSFER TEKLİFİNE CEVAP

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Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 35 yaşındaki futbolcu için birçok kulüp menajerinin kapısını çalmaya başlarken, Mertens'in Çin'den çok önemli teklifler aldığı öğrenildi.

'BURADA MUTLUYUM'

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Yıldız oyuncunun gelen teklifleri kendisine ileten menajerine olumsuz yanıt verdiği, Galatasaray'da mutlu olduğu için 'hayır' yanıtını verdiği öğrenildi.

OPSİYONU KULLANILACAK

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35 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonun kısa süre içinde devreye sokulması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da Mertens'in takımda kalması yönünde yönetime rapor sunduğu da gelen bilgiler arasında.

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