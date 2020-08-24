Menajerler Galatasaray'a Johan Carbonero'u önerdi

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao transferi sonrası bir başka Kolombiyalı Lerma'nın peşine düşen Galatasaray'a menajerlerin, bu ülkeden başka bir oyuncu önerdikleri öğrenildi. Kolombiya'nın Once Caldas takımında forma giyen 21 yaşındaki Johan Carbonero için teknik direktör Fatih Terim'in cevabının beklendiği ifade edildi.

Henüz 21 yaşında olan ve ülkesinin A Milli Takımı'na da seçilmesi beklenen Carbonero, sağ kanatta forma giyiyor. Tekniği ve hızının yanı sıra güçlü bir oyuncu olarak da tanıtılan oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.

Bonservis bedeli 1.5 milyon Euro olan bu futbolcuya onay verilmesi halinde, Aslan'ın satın alma opsiyonlu kiralık olarak bu transferi bitirebileceği konuşuluyor. (Akşam)

