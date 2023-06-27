Menajerlerden Arda Güler'e skandal teklif! Ailesi bu teklifi duyar duymaz masadan kalktı...

Türkiye'de transfer gündeminin en önemli maddesi Arda Güler olmuş durumda. Takımdan ayrılıp ayılmayacağı henüz netlik kazanmayan genç oyuncuyla sarı-lacivertliler önümüzdeki günlerde son bir görüşme daha yapacak.

AYRILMASI YÜKSEK İHTİMAL

Fenerbahçe ile yaptığı ilk iki görüşmeden sonuç alamayan Arda Güler, Avrupa'da bir takıma transfer olmak istiyor. Bu kararını Ali Koç'a bildiren genç oyuncunun ailesi fikrinde kararlı. Son bir görüşme daha yapacak Fenerbahçeli yetkililer, Arda'yı takımda tutabilmek için tüm imkanları seferber edecek. 17.5 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan genç oyuncuyu isteyen takım bu bedeli ödeyip imzalayabilir durumda...

ARDA GÜLER VE AİLESİNE SKANDAL TEKLİF

1500 dakikayı tamamlamazsa 5 milyon euro'ya serbest kalır maddesi bulunan Arda Güler'e sezon içinde bazı menajerler ulaştığı iddia edildi. Menajerlerin, Arda'nın bilerek oynamamasını istemesi ve bunun sonucunda 5 milyon euro'ya serbest kalması teklif edildi. Ailesi bu teklifi duyar duymaz çok sinirlendi ve bu menajerlerle tüm bağlantılarını kesti. (Haber Global)



