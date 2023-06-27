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  4. Menajerlerden Arda Güler'e skandal teklif! Ailesi bu teklifi duyar duymaz masadan kalktı...

Menajerlerden Arda Güler'e skandal teklif! Ailesi bu teklifi duyar duymaz masadan kalktı...

27.06.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de gündem Arda Güler... Genç oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı pamuk ipliğine bağlanmış durumda. Arda'yı Avrupa'dan birçok takım isterken, Fenerbahçe ile son bir görüşme yapacağı ve kararını buna göre vereceği öğrenildi. Arda Güler ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken yeni detaylar ortaya çıktı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Türkiye'de transfer gündeminin en önemli maddesi Arda Güler olmuş durumda. Takımdan ayrılıp ayılmayacağı henüz netlik kazanmayan genç oyuncuyla sarı-lacivertliler önümüzdeki günlerde son bir görüşme daha yapacak.

AYRILMASI YÜKSEK İHTİMAL

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Fenerbahçe ile yaptığı ilk iki görüşmeden sonuç alamayan Arda Güler, Avrupa'da bir takıma transfer olmak istiyor. Bu kararını Ali Koç'a bildiren genç oyuncunun ailesi fikrinde kararlı. Son bir görüşme daha yapacak Fenerbahçeli yetkililer, Arda'yı takımda tutabilmek için tüm imkanları seferber edecek. 17.5 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan genç oyuncuyu isteyen takım bu bedeli ödeyip imzalayabilir durumda...

ARDA GÜLER VE AİLESİNE SKANDAL TEKLİF

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1500 dakikayı tamamlamazsa 5 milyon euro'ya serbest kalır maddesi bulunan Arda Güler'e sezon içinde bazı menajerler ulaştığı iddia edildi. Menajerlerin, Arda'nın bilerek oynamamasını istemesi ve bunun sonucunda 5 milyon euro'ya serbest kalması teklif edildi. Ailesi bu teklifi duyar duymaz çok sinirlendi ve bu menajerlerle tüm bağlantılarını kesti. (Haber Global)


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