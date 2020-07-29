Menderes’te çocuklar için giysi kampanyası

Menderes Belediyesi tarafından Kurban bayramı öncesinde çocuklara yönelik giysi kampanyası düzenlendi.

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik Ramazan bayramında yapılan “Bu bayram bir çocuğu da siz giydirin” kampanyası, Kurban Bayramında da gerçekleştirildi. Hayırseverlerin katılımıyla yapılan kampanya ile 500 çocuğa bayramlık kıyafetleri hediye edildi.

Kampanya kapsamında hayırseverlerin de desteğiyle gerçekleştirilen kıyafet alışverişi de ilçe esnafından yapıldı. Kampanya ile pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan esnafa da destek olundu.

“Her şey çocuklarımız için”

Kampanyaya destek veren tüm hayırseverlere teşekkür eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Ramazan Bayramında yapmış olduğumuz kampanyamız yoğun ilgi görmüştü. Kurban Bayramında da çocuklarımızın yüzünü güldüren kampanyamızı hayata geçirdik. 500 çocuğumuza bayram kıyafetlerini Menderes Belediyesi olarak hediye ettik. Kampanyamıza katkı koyan herkese teşekkür ederiz. Her şey çocuklarımız için” dedi.



