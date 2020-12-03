Mendil satan engelli Uğur'un Erzurumspor forması hayali gerçek oldu

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mendil satan engelli Uğur Turan'a taraftarı olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un formasını hediye etti.

Kentin işlek caddelerinden Cumhuriyet Caddesi'nde mendil satan bedensel engelli Uğur Turan'ın Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcuların formasını giymek istediğini öğrenen Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde kendisine sürpriz yapmak istedi.

Erzurumspor yetkilileriyle irtibata geçen görevliler, mavi beyazlı ekibin oyuncularından Osman Çelik'in giydiği 88 numaralı Erzurumspor formasını temin ederek Turan'a hediye etti.

Bedensel engelli taraftara formasını kendi elleriyle giydiren Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Caddesi'nde yıllardır mendil satan Uğur kardeşimizi, hayranı olduğu Erzurumspor formasına, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un katkılarıyla kavuşturduk. Bugün Uğur güldü, dünya güldü. Kalplerimizdeki engelleri aşıp kucaklaşalım. Bu jesti yapmamızda bize katkı sağlayan Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'e, yönetimine teşekkür ederim."

Turan'da Erzurumspor formasını almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

