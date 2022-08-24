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Menemen'deki eski kilise, "Anıt Müze Bilim ve Sanat Merkezi" olacak

24.08.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menemen'deki eski kilise, "Anıt Müze Bilim ve Sanat Merkezi" olacak

​​​​​​İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde 1922 yılından bu yana atıl durumdaki Surp Sarkis Kilisesi binası, "Anıt Müze Bilim ve Sanat Merkezi" olarak kullanılmak üzere restore edilecek.

Menemen Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zafer Mahallesi'ndeki kilise binasının restorasyon ihalesini kazanan firmaya, yer teslimi yapıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan, 1800'lü yıllarda yapıldığı belirtilen 1922'ye kadar Ermeniler tarafından kullanılan kilise binasının uzun yıllardır ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle harabeye döndüğünü kaydetti.

Tescilli bir yapı olan kiliseyi ayağa kaldırmak için oluşturdukları proje ile İzmir Kültür Varlıkları Koruma Kuruluna ve İzmir Valiliğine başvurduklarını belirten Pehlivan, şu ifadeleri kullandı:

"Gerekli izinleri aldıktan sonra da ihalemizi gerçekleştirdik. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından da burayı Anıt Müze Bilim ve Sanat Merkezi olarak halkımızın hizmetine sunmayı düşünüyoruz. Gençlerimiz hem kültürel etkinliklerini hem de bilimsel ve teknolojik çalışmalarını bu tarihi binada gerçekleştirebilecek. Menemenimizi güzelleştirmeye, hak ettiği hizmeti vermeye devam edeceğiz."

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