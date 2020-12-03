Menemenden sonra şimdi de tereyağı! Odada mı, buzdolabında mı saklanmalı?

Tereyağının buzdolabına konulup konulmaması konusu hep tartışmalıdır. Bunun nedeni ise tereyağının bir süt ürünü olması.

Yağın buzdolabına girmesini söyleyenlerin savunması, diğer süt ürünlerinin de buzdolabında muhafaza ediliyor olmasından kaynaklı. Süt, peynir ve yoğurt gibi tereyağının da bozulma ihtimaline karşı dolapta kalmasını öneriyorlar.

DOĞRUSU NEDİR?

Tereyağının en az yüzde 80'i yağ moleküllerinden oluşmaktadır. Böyle yüksek oranda bir yağ ile az miktarda suyun bir araya gelmesi, bakteri üretimi için ortam oluşmasına neden olmaz. Ancak tuzlu tereyağı, sodyum içeriğinden dolayı tuzsuz tereyağından daha fazla bakteri gelişimine yatkındır.

Yağı oda sıcaklığında saklamak için ufak parçalar halinde çıkarmanız tavsiye edilir. İki haftadan fazla dışarıda bekleyen yağın acılaştığı söylenmektedir. Risk almamak adına tereyağını küçük parçalar halinde çıkarıp oda sıcaklığından muhafaza edebilirsiniz. Büyük parçayı yine buzdolabında saklayabilirsiniz. Anlayacağız, bu durum biraz da tercih meselesi sevgili okur...

Eğer tereyağını oda sıcaklığında saklayacaksanız muhafaza ettiğiniz kabın hava almaması çok önemlidir.



