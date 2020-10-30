Menemenspor'da 13 pozitif vaka

Menemenspor, TFF 1. Lig'de Ankaraspor ile oynanacak mücadele öncesinde yapılan koronavirüs testlerinde pozitif vakalara rastlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 futbolcu, 2 teknik ekip çalışanı, 1 kulüp yöneticisi, 1 tercüman, 1 medya sorumlusu ve 1 malzemeci olmak üzere 13 kişi de pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.
Menemenspor, testi pozitif çıkan 13 kişinin izolasyonunun sağlandığını ve tedavilerine başlandığını bildirdi.
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