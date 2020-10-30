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Menemenspor'da 13 pozitif vaka

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 30.10.2020 15:14 | Son Güncelleme

Menemenspor, 7'si futbolcu olmak üzere kulüp genelinde 13 kişide pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Menemenspor'da 13 pozitif vaka

Menemenspor, TFF 1. Lig'de Ankaraspor ile oynanacak mücadele öncesinde yapılan koronavirüs testlerinde pozitif vakalara rastlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 futbolcu, 2 teknik ekip çalışanı, 1 kulüp yöneticisi, 1 tercüman, 1 medya sorumlusu ve 1 malzemeci olmak üzere 13 kişi de pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Menemenspor, testi pozitif çıkan 13 kişinin izolasyonunun sağlandığını ve tedavilerine başlandığını bildirdi.

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