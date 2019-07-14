Menemenspor Fransız stoper Abdelaye Diakite'yi kadrosuna kattı

Son olarak Al Ahli'de forma giyen 29 yaşında, 1.90 boyundaki oyuncu, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Diakite, Le Havre takımında başladığı kariyerinde farklı ülkelerde Parma, Nova Gorica, Teramo, Bylis, Siracusa, Oroklini gibi kulüplerde forma giydi.
Kızılcahamam kampını sürdüren sarı-lacivertli ekip, Romanya'nın Petrolul Ploiesti takımıyla oynadığı ilk hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Kızılcahamam İlçe Stadı'nda oynanan maçta Menemen'in gollerini transferi henüz açıklanmayan Boubacar ve Vedat kaydetti.
25 Mayıs'taki tartışmalı kongrede adını Menemen Belediyespor'dan Menemenspor olarak değiştiren sarı-lacivertlilerin logo ve isim değişikliği Futbol Federasyonu'nun sitesinde de tescil edildi.
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