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Menemenspor, Gökay Özer'le anlaştı

08.02.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menemenspor, Gökay Özer'le anlaştı

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden NasaDoge Menemenspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Uşakspor'da forma giyen Gökay Özer'i kadrosuna dahil etti.

Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki sol bek Gökay Özer'le sözleşme imzalandığı bildirildi.

İzmir temsilcisi altyapıdan 18 yaşındaki hücum oyuncusu Mustafa Güneş'le de profesyonel sözleşme imzaladı.

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