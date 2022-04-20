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Menemenspor-Kocaelispor maçının ardından

20.04.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NasaDoge Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu: - "İyi bir müsabaka oynadık, iyi mücadele ettik" - Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül: - "Sezon sonu hedefine ulaşmak için nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynayacağız"

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'la 1-1 berabere kalan NasaDoge Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, sergiledikleri mücadeleden memnun olduklarını söyledi.

Mutlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kazanmak istedikleri müsabakadan beraberlikle ayrıldıklarını belirterek, "İyi bir müsabaka oynadık, iyi mücadele ettik. Son saniyede bulduğumuz pozisyonu değerlendirsek, skoru lehimize çevirecektik. Sonuçta birer puanla ayrılık. Hedefimiz önümüzdeki haftaki Ankara Keçiörengücü maçı." dedi.

- Gül: "Girdiğimiz pozisyonlar var"

Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, iki ekibin de konumu gereği zor bir müsabakanın oynandığını dile getirdi.

Rakiplerinin maçtan önce tahmin ettikleri gibi oynadığını kaydeden Gül, "Girdiğimiz pozisyonlar var ancak değerlendirmede sorun yaşadık. Rakibin hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışacağını biliyorduk. Ne öngördüysek onlarla örtüştü. 1-1 berabere kaldık. 5 final maçımız daha var. Sezon sonu hedefine ulaşmak için nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynayacağız. Kocaelispor kabuk değiştiriyor. Oyun tatminkar ama girdiğimiz pozisyonları olumlu sonuçlandırmak lazım. İyi mücadele ettik, iyi efor sarf ettik, bunu skora yansıtmamız lazım." diye konuştu.

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