Menemenspor, Oğuzhan Aydoğan'ı transfer etti

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden NasaDoge Menemenspor, Ankaraspor'da forma giyen Oğuzhan Aydoğan'la anlaştı.

Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Oğuzhan Aydoğan ile 2 yıl opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

