Menemenspor, Oğuzhan Aydoğan'ı transfer etti

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden NasaDoge Menemenspor, Ankaraspor'da forma giyen Oğuzhan Aydoğan'la anlaştı.
Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Oğuzhan Aydoğan ile 2 yıl opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
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