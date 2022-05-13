YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Menemenspor, yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek

Menemenspor, yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek

13.05.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menemenspor, yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de son 2 haftaya düşme hattına giren NasaDoge Menemenspor, 37. hafta mücadelesinde yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

NasaDoge Menemenspor ile Gençlerbirliği arasında yarın saat 16.00'da Menemen İlçe Stadı'nda başlayacak müsabakada hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.

Ligde 38 puanla 18. sırada bulunan NasaDoge Menemenspor, 15. durumdaki Altınordu'nun 4 puan gerisinde yer alıyor. Yarın Gençlerbirliği'ne mağlup olması halinde lige veda edecek Menemenspor'un alacağı 1 puan da bile ligden düşmesi kesinleşebilir.

İzmir temsilcisi ligin ilk devresinde konuk olduğu rakibine 5-0 mağlup olmuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"İklim değişikliği aşırı soğuk hava nedenli afetlere yol açabilir" uyarısı"İklim değişikliği aşırı soğuk hava nedenli afetlere yol açabilir" uyarısı
Malatya'dan Isparta'ya atanan Vali Baruş'tan yeni görev açıklaması:Malatya'dan Isparta'ya atanan Vali Baruş'tan yeni görev açıklaması:
Çanakkale'de "İşimi Yönetebiliyorum Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendiÇanakkale'de "İşimi Yönetebiliyorum Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Göztepe

İzmir Namaz Vakitleri 13 Mayıs Cuma

İmsak
04:17
Sabah
05:55
Öğle
13:13
İkindi
17:03
Akşam
20:20
Yatsı
21:52
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Resmen katliam! ''Şeytanlar ele geçirdi'' dedi ve...

Resmen katliam! ''Şeytanlar ele geçirdi'' dedi ve...

Bomba yorum! "Bir kadının göğsünü yarı çıplak değil çıplak görsem..."

Bomba yorum! "Bir kadının göğsünü yarı çıplak değil çıplak görsem..."

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Dantelli iç çamaşırlı pozuyla hastalığını itiraf etti! "Yazmayın"

Dantelli iç çamaşırlı pozuyla hastalığını itiraf etti! "Yazmayın"

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.