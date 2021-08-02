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Menemensporlu Domgjoni, İsviçre temsilcisi Luzern'e transfer oldu

02.08.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menemensporlu Domgjoni, İsviçre temsilcisi Luzern'e transfer oldu

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da forma giyen Kosovalı savunma oyuncusu David Domgjoni, İsviçre temsilcisi Luzern'le anlaştı.

Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamada, 1,5 sezondur takımda forma giyen Domgjoni'nin İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Luzern'e transfer olduğu belirtildi.

Açıklamada, Domgjoni'ye yeni takımında başarılar dilendi.

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