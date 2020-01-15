Menenjit şüphesiyle hastaneye kaldırılan küçük kız kurtarılamadı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Eski Kızılelma köyünde ocak ayı başında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki kız çocuğu hayata tutunamadı.

9 yaşındaki Hanife Aykut, rahatsızlanarak ilçe hastanesine getirildi. Küçük kız, buradan sevk edildiği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde menenjit şüphesi ile tedavi altına alındı. Menenjit şüphesi sebebiyle 220 hanede 540 kişinin yaşadığı Eski Kızılelma köyündeki 70 çocuk tedbiren aşılandı. Bursa’da yapılan bütün tedavilere rağmen küçük Hanife hayata tutunamadı. Köyde başka herhangi bir vak’aya rastlanmadı.

