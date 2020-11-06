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Mensah: Daha çok çalışmalıyız

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.11.2020 22:24 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Bernard Mensah, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Mensah: Daha çok çalışmalıyız

Beşiktaş'ta Bernard Mensah, Gaziantep FK karşısında alınan mağlubiyeti değerlendirdi. Mensah açıklamasında; "İlk yarıda topu orta sahada gerektiği kadar tutamadık. Bu bir gerçek. İkinci yarıda kırmızı karta kadar iyi oynadık. Kırmızı karttan sonra olmadı, futbol bu. Futbolda maalesef böyle şeyler oluyor." dedi.

Mensah açıklamasının devamında; "Çok çalışmalıyız. Derbiler, zorlu maçlar var. Tüm puanlara talibiz. Bu puanları bizi desteklemek isteyenler için kazanmak istiyoruz." dedi.

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