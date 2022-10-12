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Mensah: Galatasaray maçını kazanırsak puan sıralamasında üst sıralarda olacağız

12.10.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah, “Bu maç çok önemli. Galatasaray maçını kazanırsak puan sıralamasında üst sıralarda olacağız” dedi.

Mensah: Galatasaray maçını kazanırsak puan sıralamasında üst sıralarda olacağız
Bernard Mensah

Bernard Mensah

GNA Gana
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Yukatel Kayseripor
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Süper Lig'in 10’uncu haftasında Galatasaray’ı konuk edecek Yukatel Kayserispor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Futbolcular, kulüp tesislerinde gerçekleşen idmanda kuvvet ve pas çalışması yaptı. Antrenman öncesi konuşan Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah, “Taraftarımızın maça gelmesi, bize destek olması lazım. Bu maç çok önemli. Galatasaray maçını kazanırsak puan sıralamasında üst sıralarda olacağız. Cumartesi günü Galatasaray’a karşı önemli bir maç olacak. Hocamızın desteği ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İyi bir maç oynayıp, iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

MIGUEL CARDOSO: GALATASARAY ÇOK ÖNEMLİ BÜYÜK BİR RAKİP

Kayserispor'un kanat oyuncusu Miguel Cardoso ise “Trabzonspor maçını küçük detaylarla kaybettik. Önümüzde Galatasaray maçı var. Galatasaray çok önemli büyük bir rakip. Gerekli mücadeleyi gösterim 3 puanı almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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