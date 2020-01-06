YURTHABER
  4. Mensah’tan Kayserispor paylaşımı

Mensah’tan Kayserispor paylaşımı

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.01.2020 08:47 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah kampa katıldı.Süper Lig’in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Hes Kablo Kayserispor’da başka takıma gidip gitmeyeceği konuşulan Bernard Mensah, takımın kampına dahil oldu.

Mensah’tan Kayserispor paylaşımı

Hes Kablo Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah kampa katıldı.
Süper Lig’in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Hes Kablo Kayserispor’da başka takıma gidip gitmeyeceği konuşulan Bernard Mensah, takımın kampına dahil oldu. Bugün takımın kamp yaptığı otele giderek sarı kırmızılı antrenman malzemelerini sırtına geçiren Mensah, idmana çıktı. Antrenman öncesinde sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Kayserispor armalı paylaşımda bulunan Mensah, kampa katılmayacağı ve sözleşmesini feshedeceği yönündeki spekülasyonları da sonlandırmış oldu. Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Proısinecki de, Ganalı futbolcunun satılmamasını istemişti. Başkan Berna Gözbaşı da, Mensah’ı göndermeye niyetlerinin olmadığını deklare etmişti.

Lung da katıldı
Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung da kampa katılan isimler oldu. İzinli olan Artem Kravets ile Miguel Lopes’in de haftanın ilk gününde kampa dahil olacağı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar''Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar'
Başakpınar Belediyespor şampiyonluğunu ilan ettiBaşakpınar Belediyespor şampiyonluğunu ilan etti
Bellona Kayseri ilk yarıyı tamamladıBellona Kayseri ilk yarıyı tamamladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Kütahya’da okullara kar tatili

Kütahya’da okullara kar tatili

Balıkesir’de kaza: 1 ölü

Balıkesir’de kaza: 1 ölü

Kayserispor’da 4 futbolcu kırmızı kart gördü

Kayserispor’da 4 futbolcu kırmızı kart gördü

Başkan Doğan: ’’Görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz"

Başkan Doğan: ’’Görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz"

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Kayseri Namaz Vakitleri 6 Ocak Pazartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:48
İkindi
15:16
Akşam
17:37
Yatsı
19:00

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yeditepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ata Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Talas’tan çocuklara zeka ve akıl oyunları

Talas’tan çocuklara zeka ve akıl oyunları

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor ilk kez 6 gol yedi

Kayserispor ilk kez 6 gol yedi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk: "Davamıza sahip çıkan ülke, Türkiye"

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk: "Davamıza sahip çıkan ülke, Türkiye"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.