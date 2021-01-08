YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Menteşe Belediye Başkanı Gümüş’ten ‘Çalışan Gazeteciler’ günü mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Gümüş’ten ‘Çalışan Gazeteciler’ günü mesajı

MUĞLA HABERLERİ  | 08.01.2021 12:31 | Son Güncelleme

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, her yıl 10 Ocak’ta kutlanan ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.Mesajında, gazeteciliğin halkın haber alma ve bilgi edinme hakkına, ülkenin barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesine katkı sağlayan en önemli meslek grubu olduğuna değinen Başkan Gümüş, tarafsız bir şekilde, zor şartlarda, özveriyle görev yapan basın çalışanlarının mesleki sorumlulukları gereği hareket etmeleri gerektiğini kaydetti.Gazetecinin temel görevinin etik ve ahlaki kıstaslara uyarak toplumu doğru bilgilendirmek olduğuna dikkati çeken Başkan Gümüş, “Medya özgürlüğü, çağdaş ve demokratik toplumların en önemli şartlarından biridir.

Menteşe Belediye Başkanı Gümüş’ten ‘Çalışan Gazeteciler’ günü mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, her yıl 10 Ocak’ta kutlanan ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.
Mesajında, gazeteciliğin halkın haber alma ve bilgi edinme hakkına, ülkenin barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesine katkı sağlayan en önemli meslek grubu olduğuna değinen Başkan Gümüş, tarafsız bir şekilde, zor şartlarda, özveriyle görev yapan basın çalışanlarının mesleki sorumlulukları gereği hareket etmeleri gerektiğini kaydetti.
Gazetecinin temel görevinin etik ve ahlaki kıstaslara uyarak toplumu doğru bilgilendirmek olduğuna dikkati çeken Başkan Gümüş, “Medya özgürlüğü, çağdaş ve demokratik toplumların en önemli şartlarından biridir. Güçlü demokrasi, tarafsız basın ile mümkün olur. Günümüzde özgür basın var demek maalesef ki çok zordur. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ‘Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır’ diyerek basın özgürlüğünden dem vurmuş ve bu mesleğin önemine vurgu yapmıştır. Bu bağlamda; vatandaşların doğru haber almasını sağlamak için çalışan tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok

Muğla Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:48
Sabah
08:14
Öğle
13:18
İkindi
15:51
Akşam
18:13
Yatsı
19:33

Muğla Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Damla Şahin Eczanesi
Merkez
Fidan Eczanesi
Merkez
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Halikarnas Eczanesi
Bodrum
Khalkedon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.