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Menteşe Belediyesi faaliyeti durdurulan kiracılarından kira almayacak

MUĞLA HABERLERİ  | 20.03.2020 17:11 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Korona virüs önlemleri’ genelgesine göre belediyelerce, korona virüs önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerine, bu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek.Konuyla ilgili açıklama yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Korona virüs (COVİD-19) ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığınca 16 Mart 2020 tarihinde yayınlanan genelge ile 1593 sayılı Kanun gereğince umuma açık işyerleriyle ilgili bazı tedbirler getirilmiştir.

Menteşe Belediyesi faaliyeti durdurulan kiracılarından kira almayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Korona virüs önlemleri’ genelgesine göre belediyelerce, korona virüs önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerine, bu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Korona virüs (COVİD-19) ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığınca 16 Mart 2020 tarihinde yayınlanan genelge ile 1593 sayılı Kanun gereğince umuma açık işyerleriyle ilgili bazı tedbirler getirilmiştir. Genelgeye göre belediyelerce, korona virüs önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerine, bu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek. Bu tedbirler kapsamında mülkiyeti belediyemize ait işyerlerinde kiracı olarak faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulan işyerleri iş yapamaz duruma gelmişler, dolayısıyla ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. Gün, tüm dünyayı saran ve küresel bir salgın haline gelen korona virüs ile birlikte mücadele etme ve dayanışma örneği gösterme günüdür. Menteşe Belediyesi olarak biz de belediyemizde kiracımız olan esnafımızın zor durumda yanında olmak ve ekonomik sıkıntılarını bir nebze olsun rahatlatmak adına faaliyette bulunmadıkları bu süre zarfında kira tahakkuklarının durdurulması yönünde her türlü kararı almak için çalışmalarımızı başlattık. Esnafımızın ve halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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