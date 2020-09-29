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Menteşe Belediyesi Ünal ailesinin yaralarını sarıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 29.09.2020 17:16 | Son Güncelleme

Ağustos ayının son gününde Karabağlar yaylasında evi yandıktan sonra yerleştiği konteynırın temizliğini yapan, gıda yardımı ve çamaşır makinesi yardımında bulunan Menteşe Belediyesi, şimdi de Ünal ailesine evini yeniden yapabilmesi için inşaat malzemesi yardımında bulundu.“Ünal ailesinin yanındayız”30 Ağustos günü elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın ile evi tamamen yanan aileye, eşi Sevilay Gümüş ile birlikte geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Ünal Ailesini yalnız bırakmıyor.

Ağustos ayının son gününde Karabağlar yaylasında evi yandıktan sonra yerleştiği konteynırın temizliğini yapan, gıda yardımı ve çamaşır makinesi yardımında bulunan Menteşe Belediyesi, şimdi de Ünal ailesine evini yeniden yapabilmesi için inşaat malzemesi yardımında bulundu.
“Ünal ailesinin yanındayız”
30 Ağustos günü elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın ile evi tamamen yanan aileye, eşi Sevilay Gümüş ile birlikte geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Ünal Ailesini yalnız bırakmıyor. Aileye gıda ve beyaz eşya yardımında bulunan Başkan Gümüş, şimdi de inşaat malzemesi yardımında bulundu.
Ünal Ailesini bu zor günlerinde yanında olacaklarını belirten Başkan Gümüş, “Belediye olarak Ünal Ailesinin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ekiplerimiz önceden yanan evin moloz ve çevre temizliğini yaptı. Önümüz kış. Ünal Ailesine evini yeniden inşa etme konusunda çimento, kum, kiremit ve çakıl gibi inşaat malzemesi yardımında bulunduk. İnşaat malzemeleri ailemize bugün teslim edildi. Menteşe Belediyesi olarak Ünal Ailesinin yanındayız. Yaralarını birlikte saracağız” dedi.

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