Menteşe Belediyesinden ‘Atığı getir, hediyeyi götür’ kampanyası

Etkinlik çerçevesinde 2 litre atık yağ, 50 adet atık pil ve 1 adet elektronik atığı Temizlik İşleri Müdürlüğüne getiren çocuklara kendi seçtikleri basket, futbol, voleybol topu, plastik top, uçurtma ya da masa tenisi raket takımı hediye edilecek.

Düzenlenen etkinlik ile Menteşe’de çocukların geri dönüşüme olan hassasiyetini arttırmayı hedeflediklerini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Geleceğimiz olan çocuklarımız her atığın çöp olmadığını bilerek, geri dönüştürülebilen ürünlerle ilgili bilgi sahibi olmalılar ve bu hassasiyetle yetişmeliler. Etkinliğimiz ile çocuklarımıza bu farkındalığı aşılamayı hedefliyoruz” dedi.

Etkinlik çerçevesinde 2 litre atık yağ, 50 adet atık pil ve 1 adet elektronik atığı Orhaniye Mahallesi 8. Nolu Sokak (Perşembe Pazaryeri sokağı) üzerinde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim eden çocuklara seçimlerine göre basket, futbol, voleybol topu, plastik top, uçurtma ya da masa tenisi raket takımı hediye edilecek.

