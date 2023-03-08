Menteşe Belediyesinden depremzede kadınlara 8 Mart kahvaltısı

Kahramanmaraş merkezli depremde 11 ilde yaşanan yıkım sonrası Muğla’nın Menteşe ilçesinde misafir edilen depremzede kadınlar için Menteşe Belediyesi tarafından Atapark’ta kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Turgutreis Öğrenci Yurdunda misafir edilen kadınlar için düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’de katıldı. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde Büyükşehir ve Menteşe Belediye Başkanları masaları tek ek dolaştılar.

