YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Menteşe Belediyesinden depremzede kadınlara 8 Mart kahvaltısı

Menteşe Belediyesinden depremzede kadınlara 8 Mart kahvaltısı

08.03.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Ortaca etkinlikleri çerçevesinde Menteşe Belediyesi tarafından Menteşe’de misafir edilen depremzede kadınlar Atapark’ta sabah kahvaltısında ağırlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremde 11 ilde yaşanan yıkım sonrası Muğla’nın Menteşe ilçesinde misafir edilen depremzede kadınlar için Menteşe Belediyesi tarafından Atapark’ta kahvaltı etkinliği düzenlendi.
Kredi ve Yurtlar Kurumu Turgutreis Öğrenci Yurdunda misafir edilen kadınlar için düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’de katıldı. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde Büyükşehir ve Menteşe Belediye Başkanları masaları tek ek dolaştılar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla’da Ocak 2023’de Bin 366 konut satıldıMuğla’da Ocak 2023’de Bin 366 konut satıldı
İzmir'de tırla çarpışan kamyonun sürücüsü öldüİzmir'de tırla çarpışan kamyonun sürücüsü öldü
Ormanlık alandaki arı kovanları kül olduOrmanlık alandaki arı kovanları kül oldu
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 8 Mart Çarşamba

İmsak
06:02
Sabah
07:22
Öğle
13:23
İkindi
16:39
Akşam
19:13
Yatsı
20:28
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.