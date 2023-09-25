Menteşe’de gençler için iş imkanı artıyor: Neet Pro programı başladı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla yaşama geçirilen ‘Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO)’ Muğla’da da başladı.

15-29 yaş grubunda eğitime devam etmeyen, çalışmayan veya iş aramayan gençler için hazırlanan Hibe Programı çerçevesinde başlatılan ‘Menteşe’de Gençler İşte’ (Youth at Work in Menteşe) Projesi ile Muğlalı gençlerin sürece dahil olması hedeflenmektedir.

NEET PRO hedefleri istikametinde ilerleyen Proje çerçevesinde; 15-29 yaş arasındaki 80 gence, 6 farklı meslek grubundan birinde, mesleki eğitimin yanı sıra temel ve kişisel beceri eğitimi ile girişimcilik eğitimleri verilecek. Eğitimlerin ardından NEET’lere İŞKUR tarafından bireysel eylem planı hazırlanarak istihdam süreçlerinde kariyer danışmanlığı sunulacak ve istihdam imkanları sağlanacak.

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Zahide Altınok, Projenin gençlere olan katkıları ve sunduğu imkanları anlattı:

İl Müdürü Altınok, “Menteşe’de Gençler İşte Projesi” Muğla’da esas olarak, 15-29 yaş arasındaki NEET’lerin niteliklerini geliştirmek ve yiyecek-içecek işletmelerinde istihdam edilebilirliklerini artırmak için tasarlanmıştır. Proje, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı işbirliği içerisinde gerçekleştirilmektedir.

15-29 YAŞ ARASINDAKİ MUĞLALI GENÇLERİ, İŞKUR’A BEKLİYORUZ

15-29 yaş aralığındaki, eğitim ve istihdamdan kopan gençlere ulaşılması hedeflenmektedir. Proje çerçevesinde iş ve meslek danışmanlarımızla, gençlere bireysel kariyer planı hazırlanarak İŞKUR olarak aktif rol oynanacaktır. Eğitim ve danışmanlık imkanlarından yararlanmak, mesleki eğitim alarak istihdam sürecine katılmak isteyen tüm gençlerimizi, başvuruları için İŞKUR’a bekliyoruz. Projenin hazırlık ve uygulama aşamasında emek veren Proje yönetimine proje uygulamasındaki katkıları için sözleşme makamına, AB Türkiye Delegasyonuna teşekkür ederiz” dedi.

