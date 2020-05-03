YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Menteşe’de kiralık vinçle konteyner hırsızlığı iddiası

Menteşe’de kiralık vinçle konteyner hırsızlığı iddiası

MUĞLA HABERLERİ  | 03.05.2020 15:21 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe İlçesi Doğanköy Mahellesi’nde Coşkun A.

Menteşe’de kiralık vinçle konteyner hırsızlığı iddiası

Muğla’nın Menteşe İlçesi Doğanköy Mahellesi’nde Coşkun A. isimli şahıs, tapulu arazisinde bulunan konteynerin kiralanan bir vinç ile çalındığını iddia etti.
Menteşe Doğanköy Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk sahibi Coşkun A. isimli şahıs yapı kayıt belgesi bulunan ve içinde konteyner olan tarlayı satın aldığını, 29 Nisan’da akşam 17:30 sıralarında Z.Z. isimli şahsın tarla içinde bulunan konteyneri kiraladığı vince yükleyerek çaldığını iddia etti.
Coşkun A., "Bunu çalan kişi buraya gelerek, ’üç yıl önce bu konteyner bizimdi’ diyor. Bu adam elemanlarına maaş veremediği için konteyneri vermek istemiş. Vinçle konteyneri Akçaova Mahallesi’ne götürdüğünü, sakladığını duydum. Olay üzerine yetkililere haber verdim, şikayetimi bildirdim. Yetkililer bu konuda çalışma başlattılar. Konteynerimi geri istiyorum. Bunu yapan kişi hakkında şikayetçiyim" diye konuştu.
Şikayet üzerine jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Menteşe’de kiralık vinçle konteyner hırsızlığı iddiası

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYasemin Özilhan'ın bu kez ayakları olay olduYasemin Özilhan'ın bu kez ayakları olay oldu
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

Yağmur sonrası görsel şölen

Yağmur sonrası görsel şölen

Bağlar’da 1 yılda büyük değişim

Bağlar’da 1 yılda büyük değişim

Azmağın sembolleri aç kaldı

Azmağın sembolleri aç kaldı

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

Muğla Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
04:31
Sabah
06:03
Öğle
13:08
İkindi
16:55
Akşam
20:04
Yatsı
21:30

Muğla Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Didem Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Cansel Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İzolasyon sürecinde kaldıkları okulun gönüllü tadilatını yapıyorlar

İzolasyon sürecinde kaldıkları okulun gönüllü tadilatını yapıyorlar

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Muğla’da tahliyeler başladı

Muğla’da tahliyeler başladı

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.