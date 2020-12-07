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Meraklı kedi komşularını böyle dikizledi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 07.12.2020 10:13 | Son Güncelleme:
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Mahallenin meraklı kedisi mahalleye yeni taşınan aileyi tanımak için her akşam kapılarına dikildi. Evin güvenlik kamerasının çektiği görüntülerde meraklı kedinin en sonunda kendini fark ettirmek için evin ziline bastığı görülüyor.

Mahallenin meraklı kara kedisinin yeni taşınan aileyle taşınma çabası, evin güvenlik kamerasına takıldı. Her akşam evin kapısına dikilen meraklı kedi, içeridekilere kendini fark ettirmenin bir yolunu aradı. Güvenlik kamerasına takılan görüntülerde evin kapısını uzun uzun inceleyen sevimli kedinin sonunda kapı zilini keşfettiği görülüyor.

HER AKŞAM ŞANSINI DENEMİŞ

Hareket dedektörü açıldığında, ekranda meraklı kedinin ön kapının yanındaki sandalyeye atladığı ve birilerini arıyormuş gibi etrafa baktığı görünüyor. Meraklı kedi eve gizlice girmenin bir yolunu bulmaya çalışırken kamera merceğin çevresini kokladı. Bir süre sonra, kamerayı fark ediyor gibi görünüyor ve objektife dikkatli bir bakışla bir adım geri atıyor.

Mahalle sakinlerinin Moggie adını verdiği kedi, içeri girmenin bir yolunu bulmayı umarak ayaklarını pencere çerçevesine dokundurduğunda kayıt kesilir. YouTube’da paylaşılan video kısa sürede on binlerce izlenme rakamına ulaştı.

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