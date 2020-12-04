Sahibinin önünde gaz çıkaran köpeğin tepkisi görenleri kahkahalara boğdu

Sevimli Golden Retrieve, tam sahibi onu videoya çekerken kendine hakim olamayıp gaz çıkardı. Kendi çıkardığı gazdan korkan köpeğin tepkisi ise kesinlikle görülmeye değer. Önce korkan sonrasında ise yaptığından utanarak olduğu yerden koşarak uzaklaşan köpeğin videosu 6 milyona yakın görüntülenme rakamına ulaştı.

VİDEOYA YORUM YAĞDI

Sevimli köpeğin sahibi Elizabeth Bee'nin TikTok'a koyduğu video birbirinden komik binlerce yorum aldı. Elizabeth Bee' videoyu TikTok’a "Utandı" notuyla paylaştı. Videoya gelen yorumlardan birinde "izlediğim andan beri gülme krizine girdim kendimi durduramıyorum" yazarken, bir başka yorumda ise "Bunun bu kadar komik olmaya hakkı yok." yazıyor.

