İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin gençlik kolları il başkanlarıyla bir araya geldi.

Akşener, Ankara'daki bir otelde düzenlenen İYİ Parti Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Basına kapalı toplantıda Akşener, partisinin gençlik kolları il başkanlarına hitap etti.



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