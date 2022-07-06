YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Meral Akşener, partisinin gençlik kolları il başkanlarıyla bir araya geldi

Meral Akşener, partisinin gençlik kolları il başkanlarıyla bir araya geldi

06.07.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meral Akşener, partisinin gençlik kolları il başkanlarıyla bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin gençlik kolları il başkanlarıyla bir araya geldi.

Akşener, Ankara'daki bir otelde düzenlenen İYİ Parti Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Basına kapalı toplantıda Akşener, partisinin gençlik kolları il başkanlarına hitap etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkentte çeşitli suçlara karışan 236 kişi yakalandıBaşkentte çeşitli suçlara karışan 236 kişi yakalandı
Sivasspor'da üç futbolcu sağlık kontrolünden geçirildiSivasspor'da üç futbolcu sağlık kontrolünden geçirildi
Karaman'da beton pompasının kopan kolunun altında kalan işçi yaralandıKaraman'da beton pompasının kopan kolunun altında kalan işçi yaralandı

Ankara Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:26
Sabah
05:19
Öğle
12:58
İkindi
16:55
Akşam
20:27
Yatsı
22:13
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eşini canice katletmişti! Cenazedeki hareketleri ele verdi

Eşini canice katletmişti! Cenazedeki hareketleri ele verdi

Havlamasına sinirlendi! Demir çubukla vurunca...

Havlamasına sinirlendi! Demir çubukla vurunca...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Böyle kalp kırıklığı yok! Hem ilişkisinden hem böbreğinden oldu

Böyle kalp kırıklığı yok! Hem ilişkisinden hem böbreğinden oldu

Ünlü futbolcunun kızı pozuyla olay oldu! Şapkasıyla gizledi

Ünlü futbolcunun kızı pozuyla olay oldu! Şapkasıyla gizledi

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.